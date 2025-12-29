Natale all’Alberghiero di Biella: la mise en place delle festività FOTO e VIDEO

"Ci sono momenti che meritano di essere preparati con il cuore, perché rappresentano occasioni per ritrovarsi", spiegano i ragazzi dell’Alberghiero di Biella.

L’atmosfera delle feste prende vita con una luce calda e avvolgente, mentre cascate luminose dalle pareti illuminano la sala. I tavoli, elegantemente apparecchiati, accolgono tovaglie chiare e al centro di ognuno una sfera di vetro che custodisce una piccola Natività in pietra e muschio.

È questo lo spirito della serata di Natale all’Alberghiero di Biella. I tovaglioli sono piegati con cura, i piatti in vetro con riflessi dorati catturano la luce, e i bicchieri sono disposti con ordine, pronti a celebrare ogni brindisi insieme.