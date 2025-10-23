Biella 4 Racing, Roberto Rossetta al via del 2° Slalom Turistico Busalla-Crocefieschi

Una nuova avventura si profila alle porte per la Scuderia Biella 4 Racing, ed in particolare per il suo pilota Roberto Rossetta, che nel fine settimana sarà impegnato nel 2° Slalom Turistico Busalla-Crocefieschi, a bordo della sua Lancia Fulvia Coupé.

La manifestazione Ligure prevede, infatti, oltre alla prova competitiva fra le birillate, giunta alla 6° edizione e dedicata alle autovetture in assetto gara, anche la prova riservate alle vetture di regolarità e stradali, che sarà proposta per la sua 2° edizione, con i pressostati che attenderanno i partecipanti lungo le curve che portano dal Comune di Busalla a quello di Crocefieschi.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 ottobre, dove da metà pomeriggio sarà possibile effettuare le operazioni di verifiche sportive e tecniche, operazioni che proseguiranno al mattino di domenica 26, per poi lasciare spazio dalle 10 alla ricognizione del percorso, per poi proseguire con le tre manche di gara, manche che determineranno le classifiche finali.

“Affronto questa manifestazione con un briciolo di curiosità - racconta Roberto Rossetta - non avendo mai partecipato a nulla di simile in passato, ma allo stesso tempo con tanta voglia di guidare la mia Fulvia, che mi regala sempre tanto divertimento. Inoltre, credo sia un’ottima preparazione per il Regularity Rally dei Monti Savonesi. Ringrazio come sempre i miei sponsor che mi permettono di affrontare questo finale di stagione, e la scuderia per il supporto che mi fornisce ad ogni evento che partecipo”.