Rally & Co a Como con Fersini e Cappello

Ritorno ai rally moderni per un equipaggio portacolori della scuderia Rally & Co che nel weekend in arrivo sarà protagonista nella 44° edizione del Rally di Como Trofeo Villa d'Este, ultimo appuntamento di campionato italiano trofeo italiano rally valido anche come finale nazionale.
Con il numero 59 sulle portiere al via i velocissimi Andrea Fersini (under 25) e Carmelo Cappello che, sulla consueta Mini Cooper Racing Start, cercheranno di vincere la classe per aggiudicarsi l'ambito trofeo nazionale. Otto le prove speciali con partenza da Erba ed arrivo a Como e la disputa della prima denominata " Val Cavargna" di quasi 30 km a fare selezione fin da subito.