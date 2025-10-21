Rally & Co, finale di stagione infuocato per Leonardo De Grandi

Finale di stagione infuocato per il piccolo Leonardo De Grandi, impegnato lo scorso weekend nella prestigiosa gara Rok Superfinal (categoria Junior), disputatasi sulla pista South Garda Karting a Lonato del Garda, in provincia di Brescia.

Il portacolori della scuderia Rally & Co sigla una strepitosa pole position davanti a 82 concorrenti,(di cui 51 stranieri). Una soddisfazione incredibile su di un palcoscenico internazionale:nella prima manche ha tagliato il traguardo in 9° posizione ma è stato retrocesso in 14° dopo una penalita assegnatagli. Nella seconda manche (giovedì) super prestazione per il driver che agguanta una splendida 2°posizione sul traguardo e conferma il trend positivo di giornata chiudendo 5° assoluto nella manche successiva.

Venerdì, a causa della scarsa abitudine a gare così lunghe ed impegnative, il biellese si è classificato 18° nella quarta e 9° nella quinta delle manches in programma mentre sabato nella prefinale è arrivato 16°. Nella gara finale ha tagliato il traguardo 27° ma è stato retrocesso 33° causa penalità dalla direzione gara.

"Sono felicissimo per come è andata dopo aver corso per 4 giorni - dice De Grandi - Aver siglato la pole position rimane un emozione difficilmente descrivibile. Ringrazio la mia famiglia, il team e la scuderia per il supporto ricevuto durante tutta la stagione, ho cercato di ripagare tutti con il massimo impegno in gara ed anche nei test....arrivederci al 2026!".