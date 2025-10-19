Salussola Volley, esordio in campionato con sconfitta ma a testa alta

Si è concluso ieri con una sconfitta per 3 set a 0 l'esordio nel campionato della prima squadra maschile, il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley, impegnata nella prima giornata in trasferta contro il Volley Novara.

Nonostante il risultato negativo, i ragazzi hanno dimostrato carattere e determinazione, soprattutto nel primo e nel terzo set, persi entrambi per un soffio. Questi parziali combattuti evidenziano che la squadra ha saputo tenere testa all'avversario e che il lavoro svolto in allenamento sta dando i suoi frutti in termini di tenuta in campo.

L'unico vero passaggio a vuoto si è registrato nel secondo set, dove il Novara ha avuto la meglio con un netto 25-13. Sarà su questi momenti di calo che il coach e la squadra dovranno concentrarsi per trovare maggiore costanza e aggressività durante l'arco dell'intera partita.Nonostante il risultato, la squadra ha dimostrato di avere un buon livello di gioco e ottime potenzialità, anche se è emersa la necessità di migliorare il coordinamento e l’ordine in campo. La sfida di Novara è stata infatti la prima partita ufficiale con i nuovi ingressi e ci vorrà ancora un po’ di tempo per trovare la giusta intesa.

Non c'è tempo per recriminare, però, la stagione è appena iniziata e la testa è già proiettata alla prossima sfida: un altro impegno esterno che vedrà il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley affrontare l'Erreesse Pavic a Romagnano Sesia. Il supporto del pubblico sarà fondamentale per spingere i ragazzi verso la prima vittoria stagionale. L'appuntamento è per sabato 25 ottobre, alle 17, al Palazzetto dello Sport di Romagnano Sesia.