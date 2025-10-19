Buona la prima in casa per il TeamVolley, battuto 3-0 il Pinerolo

Esordio casalingo vincente per il TeamVolley, che davanti al tifo di Lessona piega con un perentorio 3-0 la giovane Pinerolo, formazione di punta del vivaio di Monviso Volley (Serie A1). Tre punti preziosi per la classifica del girone nazionale di Serie B2, conquistati con mestiere ed esperienza.

Nel 6+1 biancoblù c’è Caimi al palleggio e Filippini opposto, Diego e Bordignon in banda, Bonini e Barbonaglia centrali con Fizzotti libero. Partenza di primo set favorevole alle torinesi e primo rientro del TeamVolley sul 4-4. La varietà di colpi delle ospiti è notevole, gli attacchi efficaci: coach Bellagotti spende il primo time-out sul 7-10 e il gap rimane stabile, con Pinerolo capace di vincere tutti gli scambi prolungati. Nuovo equilibrio a quota 14, manca ritmo in battuta ma il primo vantaggio biancoblù arriva finalmente sul 17-16. Bordignon attacca, Bonini mura e le torinesi fermano il gioco sul 19-17. Errore pesante dell’opposto del Monviso Volley, che regala il 22-20.

Altro tempo ospite sul 24-21 dopo una decisione arbitrale contestata. Esordisce Cavaliere in battuta, una diagonale strettissima di Bonini sigilla il 25-22. Altra buona partenza di Pinerolo nel secondo parziale. Un errore ospite al termine di un’azione eterna permette al TeamVolley di impattare sul 4-4, copia e incolla per il 5-5. Magnifica la diagonale del 6-8 torinese, poi è black-out. Le biancoblù cavalcano le gravi imprecisioni avversarie: il primo vantaggio lessonese nasce da un’invasione e un pasticcio forza pure il time-out dell’11-8. Funziona, perché a quota 11 è di nuovo tutto in bilico. Un secondo tocco astuto di Caimi vale il +2, poi Diego e Bordignon martellano a terra il 19-15 che porta al secondo tempo di Pinerolo. Questa volta non serve: il TeamVolley scappa via e chiude di inerzia. Rientra Cavaliere per servire. Il 25-18 è un’imprecisione avversaria, fotografia perfetta della frazione.

Anche nel terzo set sono le giovani del Monviso ad andare subito avanti, tanto che sul 4-8 coach Bellagotti richiama all’ordine la sua truppa. Il TeamVolley si rimette in sesto con tenacia, grinta e le solite sbavature altrui. Time-out torinese sul 9-10 e immediata parità su una diagonale fuori di tre metri abbondanti. L’equilibrio si prolunga fino al 16-16. Un missile terra-terra di Filippini regala il 18-17 ma dura poco. Sul 19-21 la panchina lessonese ferma il gioco ed è ancora parità a quota 22. Solita entrata per Cavaliere, Filippini mette la freccia forzando il time-out di Pinerolo sul 23-22. Il match-point del 25-23 è un’altra diagonale da autovelox di Filippini.

Coach Alessio Bellagotti commenta così il match: “Direi bene, tre punti importanti. Essendo una Under20, Pinerolo è la classica squadra che è meglio incontrare presto in campionato. Hanno mostrato la valida ossatura della scorsa stagione: avendo vinto un campionato di Serie C, sapevamo che avrebbero mostrato un buon amalgama in campo. Siamo state attente nei momenti importanti e lucide dal punto di vista tattico, poi le individualità hanno inciso in maniera positiva. Nel terzo set c’è stata qualche disattenzione, non a livello tattico ma mentale. Dobbiamo lavorare sulla battuta, perché le altre squadre non possono ricevere così facilmente, soprattutto in casa nostra”.

Mvp di serata è la palleggiatrice Marta Caimi: “Sono molto contenta, secondo me è stata una bellissima partita. Le avversarie ci hanno messo in difficoltà, ma siamo state brave, ordinate e lucide nei momenti più complicati a fare sempre il nostro gioco. C’è da lavorare sul servizio, perché adesso siamo poco costanti, e anche in alcune fasi di muro-difesa. Sono però molto fiduciosa, abbiamo dimostrato che quando vogliamo sappiamo fare bene la nostra partita”.

TEAMVOLLEY LESSONA – Monviso Volley Pinerolo 3-0 (25-22/25-18/25-23)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi 5, Daffara ne, Diego 13, Bordignon 9, Sola ne, Cavaliere, Bonini 6, Barbonaglia 7, Macchieraldo ne, Filippini 11, Cena ne, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.