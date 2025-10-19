Rally & Co, grande prestazione a Sanremo

Grande prestazione al 40° Rally di Sanremo Storico per l'equipaggio portacolori della Rally & Co, composto da Alessandro Bottazzi ed Anisia Bruzzo.

Ultima tappa valida per il campionato italiano rally autostoriche il Sanremo si è confermata una gara difficile da interpretare con un percorso duro e selettivo che ha messo alla prova piloti e vetture.

Sulla piccola Opel Corsa GSI Bottazzi e Bruzzo hanno condotto un rally sempre all'attacco ottenendo la 10° posizione assoluta e vincendo la classe 1600 nel quarto raggruppamento; la 9° posizione in classifica generale sull'ultima prova speciale di oltre 18 km è stata la ciliegina sulla torta.

"Una gara stupenda ed un sogno per me all'esordio qui – riporta Anisia - con la vittoria di classe che consolida la prima posizione nel campionato italiano. Ringrazio Alessandro per l'opportunità che mi ha concesso di essere in gara con lui ..è un pilota velocissimo ed è un vero piacere essere al suo fianco".

Nel rally moderno ritiro per Alyssa Anziliero gia prima della partenza a causa di un uscita di strada durante lo shakedown.