Su Nuraghe Calcio Biella conquista la seconda vittoria consecutiva: 4-1 contro NVP Oremo

Lunedì 13 ottobre, nella suggestiva cornice del Centro Sportivo Openkinetik di Vigliano Biellese, la compagine alenata da Andrea Savoi, guidata da Gabriele Giusio ha dimostrato ancora una volta il proprio valore nel campionato provinciale organizzato da R.C.B. (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate), ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e presieduto da Pino Lopez.

La formazione biellese, coordinata da Gaspare Carmona con la preparazione atletica affidata a Filippo Gugliotta e il sostegno organizzativo di Gaetano Pitarresi, ha superato brillantemente l'NVP Oremo, guidata dal capitano Vincenzo Matarazzo sotto la direzione tecnica di Marco Radovic e gli insegnamenti tattici di Fausto Baratella.

Il risultato finale della partita ben arbitrata da Cristian Timis, con un eloquente 4-1, consolida la leadership nella graduatoria provvisoria dopo la seconda giornata, posizione che i ragazzi con le insegne dei Quattro Mori condividono con altre due formazioni di rilievo: i "Giullari di Corte" e il "Real Maggese". I giovani atleti, espressione del Circolo Culturale Sardo di Biella, hanno sfoggiato determinazione e preparazione fisica, dimostrando di possedere non solo talento individuale ma soprattutto spirito collettivo.

Le marcature decisive portano la firma del capitano Giusio, dell'instancabile Daniele Leviselli – soprannominato "tiger" per la sua grinta – e della straordinaria doppietta di Tommaso Veimaro, autentico protagonista di questo avvio di stagione con sei reti realizzate in appena due incontri. I compagni di squadra lo hanno letteralmente portato in trionfo al termine della partita, celebrando un talento che sta facendo la differenza.

La filosofia vincente del gruppo risiede proprio nella coesione: un collettivo che combatte con passione e intelligenza tattica, dove l'armonia dentro e fuori dal rettangolo di gioco rappresenta il segreto del successo. La sensibilità dello staff tecnico e dirigenziale ha favorito la creazione di legami fraterni che si rafforzano anche nei momenti conviviali, come quelli trascorsi presso la pizzeria Positano, quartier generale post-gara dove Andrea Giordano, terzo portiere della rosa, indossa il grembiule e serve allegro i compagni per festeggiare insieme le vittorie.

Sono momenti che testimoniano come ruoli professionali e sportivi possano intrecciarsi armoniosamente, consolidando amicizie autentiche e durature. L'appuntamento sul campo rappresenta sempre un'occasione di crescita e di gioia, indipendentemente dal risultato, con gesti di sportività che si estendono anche agli avversari, nel pieno rispetto dei valori agonistici.

Il prossimo impegno è fissato per lunedì 20 ottobre alle ore 21, sempre presso l'impianto di Vigliano Biellese, dove Su Nuraghe affronterà i Prafil Lads in quello che si preannuncia come un altro banco di prova importante per mantenere la vetta della classifica.