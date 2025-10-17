Scuola Pallavolo Biellese, esordio casalingo: la Ormezzano riceve Torino

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti prepara il secondo turno dei campionati regionali di Serie C e D. Sabato alle 20.30, la Ilario Ormezzano Sai ospiterà a Vigliano la Pallavolo Torino, mentre invece la giovane MAppHotel sarà di scena alle 20 a Occhieppo Inferiore contro Domodossola.

Il commento del vice-allenatore Simone Nicolo: «Affrontiamo una squadra neopromossa, ma che arriva a Vigliano con grande entusiasmo e voglia di riscattarsi dalla sconfitta casalinga contro la fortissima Acqui Terme. Sappiamo già che non sarà una gara semplice: stiamo lavorando intensamente, soprattutto sul gioco di squadra, per valorizzare al meglio le qualità individuali dei nostri ragazzi. Dopo la bella (ma sofferta) vittoria di Caluso, sarà fondamentale scendere di nuovo in campo con concentrazione e attenzione, consapevoli che dovremo cercare di aggiungere qualcosina per continuare a crescere».

Aggiunge il libero Marco Carlotto: «Sarà una partita complicata. Sebbene si tratti della nostra prima uscita “casalinga”, non sarà nel palazzetto dove ci alleniamo più spesso. Avremo perciò bisogno di un po’ di tempo per trovare i punti di riferimento nel nuovo impianto. Sono però fiducioso, perché il lavoro che facciamo in settimana ci porta, di volta in volta, a fare un passettino in avanti. Mi aspetto quindi una Spb migliore rispetto a quella di sabato scorso. La bella vittoria di Caluso ci ha dato entusiasmo ed energia, che stiamo sfruttando per spingere al massimo in allenamento. L’obiettivo è arrivare pronti e carichi all’appuntamento contro Torino».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C Sabato 18/10, ore 20.30. Palestra comunale di Vigliano B.se (BI)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Pallavolo Torino Serie D

Sabato 18/10, ore 20. Palestra “Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore (BI)

M-APPHOTEL SPB – Pediacoop H24 2mila8 Volley Domodossola

Under17 Domenica 19/10, ore 10.30. Palestra S.M. “Fornara” di Novara

Volley Novara 17 – ENERCOM SPB