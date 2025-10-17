Biella Favaro, i residenti "Grazie ai Carabinieri, era una situazione insostenibile"

Sollievo tra i residenti della zona di via Santuario d’Oropa a Biella, dove nel primo pomeriggio di oggi venerdì 17 ottobre un’importante operazione dei Carabinieri ha interrotto una situazione che da settimane destava preoccupazione.

Gli abitanti raccontano di movimenti sospetti nei boschi e di presenze ricorrenti in aree isolate. “Era da giorni che notavamo persone aggirarsi nella zona – spiegano alcuni –. Siamo contenti che qualcuno sia finalmente intervenuto”.

L’intervento è scattato quando un uomo, sulla trentina, ha tentato di sfuggire ai Carabinieri durante un controllo per sospetto spaccio. Nel tentativo di fuga è caduto in un dirupo ed è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino, poi affidato al 118 in codice giallo. Con lui c’era anche un secondo uomo, fermato e accompagnato dalle forze dell’ordine per accertamenti.

Tra i cittadini, prevale ora un sentimento di tranquillità e riconoscenza verso gli operatori intervenuti. “Ora ci sentiamo più sicuri – aggiunge una residente –. Speriamo che questo serva a riportare calma nella zona”.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire i contorni della vicenda.