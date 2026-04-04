Meteo Biella, Pasqua e Pasquetta regaleranno sorprese?

La primavera ha fatto il suo ingresso nel territorio biellese e con lei la natura ha cominciato a risvegliarsi, donando alberi verdi e fiori colorati. Cresce l’attenzione per il meteo pasquale, che troppo spesso, almeno nel Biellese, regala brutte sorprese… Superstizioni a parte, salvo imprevisti, quest’anno a Pasquetta si griglierà all’aperto, sotto un bel sole.

Un campo di alte pressioni abbraccia l’intera regione che, secondo 3Bmeteo, garantirà tempo stabile ed assolato ovunque. Sulle Alpi i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, per l’intero periodo festivo.

Oggi, sabato 4 marzo, il sole splenderà fino a sera. Le temperature varieranno dai 20 agli 8°C e i venti saranno deboli.

Domenica di Pasqua, 5 marzo, sole splendente e temperature in leggero aumento: le massime si attesteranno a 21°C e le minime a 9°C. I venti si manterranno deboli.

Lunedì dell’Angelo – Pasquetta (6 marzo), non regalerà incertezze e il meteo sarà in linea con il periodo precedente. Cielo assolato e privo di nuvole per l’intera giornata, temperature comprese fra i 21 e i 10°C e venti moderati.

Non sono presenti allerte meteo.