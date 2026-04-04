Biella, riapre l’incrocio via Italia–via Dante: senso unico alternato e divieti il 7 aprile

Proseguono gli interventi sul territorio cittadino e, nell’ambito dei lavori relativi al lotto III del cantiere che interessa via Italia, è prevista la riapertura dell’intersezione tra via Italia, via Dante Alighieri e piazza 1° Maggio.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, il Comune ha emanato un’ordinanza che prevede modifiche temporanee alla viabilità martedì 7 aprile tra le 7.00 e le 17.30.

Nel dettaglio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico alternato, regolato da movieri, nell’area dell’intersezione interessata dai lavori.

Nella fascia oraria dalle 7.00 alle 10.00 sono inoltre previste ulteriori limitazioni:

in via Dante Alighieri , nel tratto tra vicolo Galeazzo e l’incrocio con via Italia, sarà attiva la sospensione della circolazione (eccetto residenti e mezzi di soccorso), con deviazione del traffico leggero verso vicolo Galeazzo;

, nel tratto tra vicolo Galeazzo e l’incrocio con via Italia, sarà attiva la sospensione della circolazione (eccetto residenti e mezzi di soccorso), con deviazione del traffico leggero verso vicolo Galeazzo; in piazza 1° Maggio, tra l’intersezione con via Dante/via Italia e la rotatoria con via La Salle, sarà sospesa la circolazione, con deviazione dei veicoli leggeri provenienti da piazza Martiri della Libertà verso via B. Bona.

Potranno inoltre verificarsi temporanee limitazioni al transito pedonale nei pressi del cantiere, con deviazione sui percorsi alternativi segnalati.

L’Amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente e a programmare per tempo eventuali spostamenti, al fine di ridurre i disagi.