Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 10 al 12 ottobre 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Attualità

Elia Milani, voce di Mediaset cresciuto a Biella, racconta la vita da inviato di guerra 

Costume e società

Nobel per la Pace a Maria Corina Machado, tra i candidati anche Michelangelo Pistoletto

Biella, inaugurata la mostra per i 30 anni della Provincia

L’Arma dei Carabinieri onora i suoi Caduti: inaugurato a Biella il Cippo commemorativo

Concita De Gregorio a Contemporanea: “A Biella dopo 50 anni, ho rivisto i luoghi dell'infanzia” 

Cronaca

Furti nei negozi di biellesi: due casi nella giornata di ieri 

Scontro fra auto e moto a Pettinengo: intervengono i Carabinieri

Acqua rossa al laghetto di Piatto: in corso le analisi dell’ARPA

Gaglianico, scontro fra auto in via Matteotti: sono 3 i mezzi coinvolti

Biella, provano a introdurre droga e cellulari in carcere: tentativo sventato dalla Polizia Penitenziaria

Da Cossato a Verrone, solita raffica di incidenti stradali: ci sono anche dei feriti

Non è in casa e i ladri arrivano, furto a Lessona

Valdilana, infortunio per una donna al sentiero del Santuario della Brughiera

Cultura e spettacoli

Accademia Perosi, calorosi applausi al concerto inaugurale: il Quintetto “La Trota” apre la 49° stagione

Eventi

Netro in festa con la 3ª Utuberfest: ieri la sfilata dei trattori, oggi musica e sapori bavaresi

Mongrando: la Residenza Ines e Piera Capellaro celebra dieci anni 

Biella in festa per Ben rivà an Riva, Santa Messa con distribuzione della panissa

Giornate storiche a Benna, festeggiati i 60 anni di fondazione degli Alpini 

Fiera Autunnale a Sordevolo, si celebra la Pezzata Rossa d’Oropa

Interesse e partecipazione nell'area Gardenville per il rilascio del Patentino "Cane Buon Cittadino" 

Da Biella a Coggiola: tre modi diversi di vivere la passione delle due ruote con il Vespa Club

A Biella la Nutellata Benefica di Riva è una vera delizia, successo di pubblico

Fumetti al Ricetto tra maschere e cosplay, a Candelo la fantasia è protagonista

Andorno Micca abbraccia il suo nuovo parroco, don Mario Parmigiani si presenta ai fedeli 

Sport

Valdengo in sella: in 60 alla biciclettata “aspettando il Trofeo Tessile e Moda”

33° Circuito Città di Biella: successo per l’atletica nel cuore della città

Serie A Elite: Biella Rugby esce a testa alta, ma le Fiamme Oro vincono 24 - 36

Buona la prima, Scuola Pallavolo Biellese vincente a Caluso 

Beffa finale per la Juventus Women, al Pozzo di Biella passa il Como 

Bocce, la Ternenghese Ronchese vince il 9° Memorial Oreste Oliva 

Il ciclismo torna protagonista a Biella, la partenza del Trofeo Tessile & Moda–Valdengo Oropa

33° Circuito Città di Biella, le emozioni e i podi di una gara senza tempo

Infelice esordio a Canelli, il TeamVolley battuto al quinto set

240 runners in gara al Trail del Cep ëd Dzora, prima la coppia Biolcati-Lovisi

Sport e solidarietà, oltre 200 persone alla Corsa della Lana

Ciclismo, Adam Yates vince il Trofeo Tessile & Moda

Ciclismo, Elisa Longo Borghini è prima ad Oropa: il Trofeo Tessile & Moda è suo

Calcio, la Biellese rallenta in casa: è 0-0 con Sanremese. Derby con gol tra Valle Elvo e Ponderano

Nuovi risultati per lo Splendor Tennistavolo

Calcio femminile, ACF Biellese a valanga: 7 a 0 alla Novese

Pallavolo, buona la prima per il GS Tollegno

Le prime dal territorio

Biella

franceschini comune

Trofeo Tessile & Moda, il grazie di Franceschini: “Dietro ogni evento, ci sono persone che lavorano lontano dai riflettori ma sono indispensabili”

L’assessore alla Protezione Civile del comune di Biella Cristiano Franceschini ha voluto...

Le prime dalle rubriche

