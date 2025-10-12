Andorno Micca abbraccia il suo nuovo parroco, don Mario Parmigiani si presenta ai fedeli FOTO

Giornata storica per la comunità di Andorno Micca. Oggi pomeriggio, 12 ottobre, ha fatto il suo ingresso il nuovo parroco, don Mario Parmigiani, accolto dai fedeli sul sagrato della chiesa alla presenza di cittadini, rappresentanti dell'amministrazione comunale, sindaci, autorità e membri della banda musicale.

Alla cerimonia, animata dalla cantoria parrocchiale, ha preso parte anche il vescovo di Biella Roberto Farinella. Al termine della celebrazione ha poi avuto luogo un rinfresco in compagnia presso il salone del Parco La Salute.

Per l'occasione, il sindaco Davide Crovella ha porto i propri ringraziamenti al nuovo parroco mentre l'assessore Andrea Ferrero ha consegnato al sacerdote, noto podista, un paio di scarpe da corsa a nome del Comune per augurargli un buon inizio di cammino nel suo viaggio con la popolazione di Andorno.