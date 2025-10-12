Fumetti al Ricetto tra maschere e cosplay, a Candelo la fantasia è protagonista (servizi di Giuliana Mosca e Zinga per newsbiella.it)

Maschere, costumi d'epoca, cosplay e tanti appassionati. Tutto questo e molto altro è stata l'edizione 2025 di Fumetti al Ricetto, andato in scena nella giornata odierna all'interno del borgo medievale di Candelo.

Presenti molte famiglie, assieme a tanti giovani che, per l'occasione, hanno vestito i panni dei loro beniamini. Al termine della giornata, sono stati anche consegnati diversi riconoscimenti come il miglior gruppo, oltre alla menzione speciale per la simpatia e le più accurate interpretazioni sul palco di scena.