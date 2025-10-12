Giornate storiche a Benna, festeggiati i 60 anni di fondazione degli Alpini FOTO e VIDEO

Momento storico per la comunità di Benna. Tra ieri e oggi sono stati celebrati i 60 anni di fondazione del gruppo Alpini. Oltre mezzo secolo di amicizia, impegno, solidarietà e fedeltà ai valori tipici di chi indossa il cappello alpino.

I festeggiamenti sono iniziati nella serata di sabato 11 ottobre con il Concerto del Coro Sezionale “Cento Voci per Cento Anni” nella chiesa di San Giovanni. A esibirsi anche il Coro Parrocchiale di Benna. È poi seguita una cena in compagnia tra canti e balli.

Questa mattina, invece, si è tenuta la cerimonia dell'alzabandiera, seguita dalla sfilata delle penne nere sulle note della Fanfara Alpina di Pralungo e dalla Santa Messa con omaggio ai Caduti nei monumenti simbolo del paese. Le orazioni ufficiali e il pranzo del 60esimo hanno poi concluso una giornata indimenticabile per l'intera popolazione di Benna.