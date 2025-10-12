Biella, 361 mila euro per far crescere il commercio e rendere la città più bella e connessa

La Giunta comunale di Biella ha approvato la partecipazione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) al bando regionale 2025-2027 promosso dalla Regione Piemonte. L’obiettivo è sostenere progetti che aiutino i centri urbani a crescere in modo sostenibile, valorizzando il commercio locale e favorendo l’innovazione delle imprese.

Il DUC di Biella potrà così accedere ai contributi regionali, che coprono fino all’80% delle spese ammesse, per un massimo di 250.000 euro per gli investimenti e 40.300 euro per le spese correnti. Almeno il 30% della spesa totale sarà destinato a interventi diretti a favore di negozi e attività di somministrazione, attraverso appositi bandi pubblici.

Il progetto è stato elaborato insieme alla cabina di regia del DUC, che riunisce il Comune di Biella, Ascom, Confesercenti, Confartigianato e CNA.

L’investimento complessivo ammonta a 361.500 euro e comprende diversi interventi dedicati al commercio, alla promozione e alla vita cittadina.

Ecco alcuni dei progetti previsti: Biella Viva – Bando alle imprese: 110.000 euro; Biella Intrecci, Tesori da scoprire: 45.000 euro; Biella Fidelity Card Merch: 20.000 euro; Biella In-On Line – Comunicazione e marketing digitale: 5.000 euro; Biella in Mostra: 5.000 euro; Biella Vetrine Vive – fase 3: 7.000 euro; Biella Smart City – Città accogliente e connessa: 120.000 euro

Il finanziamento regionale richiesto è di 289.200 euro, mentre la quota comunale ammonta a 72.300 euro (di cui 62.400 per investimenti e 9.900 per spese correnti). Inoltre, il Comune metterà a disposizione altri 20.000 euro a sostegno del progetto Biella in Mostra, somma che contribuirà ad aumentare il punteggio del bando.

"E' stato un lavoro molto importante che ha occupato per mesi gli uffici per pensare e progettare questi progetti strategici inerenti al bando - spiega l'assessore al Commercio Anna Pisani- . La Regione ha in particolare insistito sul tema della digitalizzazione e formazione, e noi abbiamo pensato progetti in quella direzione. Ci sono ancora tanti commercianti che sono ancora un po' lontani dalla digitalizzazione, dai social, da quel mondo. L' età media è elevata, non è semplice, ma per loro si tratterebbe di corsi gratuiti e potrebbero aiutarli ad essere più in linea con le richieste dell'esigenze del mercato di oggi. Alcuni progetti sono stati anche pensati in collaborazione con altri assessorati. E' stato un lavoro di squadra ambizioso per dare più rilevanza al territorio, alla città, per portare più visitatori nei nostri ristoranti, bar e negozi".

Il piano rientra nel programma triennale del Distretto del Commercio, approvato a maggio 2025, e punta a rafforzare il tessuto economico locale, migliorare l’immagine della città e rendere Biella più accogliente, moderna e digitale.

Tra gli obiettivi principali: sostenere i negozi di quartiere e le piccole imprese; ridurre la chiusura dei locali commerciali in città; promuovere innovazione e sostenibilità; incentivare marketing territoriale e riqualificazione urbana.

Grazie a questo piano, Biella potrà contare su nuovi strumenti per valorizzare le proprie attività, sostenere chi investe nel territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.