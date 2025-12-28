Finanza, ETF PIMCO Euro Short Maturity: cos'è e come funziona

Un lettore ci scrive: “Ho sentito parlare dell’ETF a gestione attiva Pimco Euro Short Maturity UCITS ETF ACC, con codice IE00BVZ6SP04: pensavo di utilizzarlo come parcheggio per la liquidità al fine di avere un minimo di rendimento che tenga almeno il passo con l’inflazione, ma senza correre rischi eccessivi. Può andare bene?”

Risposta

Il prodotto in questione è un ETF di tipo obbligazionario ad accumulo dei proventi che non distribuisce le cedole incassate dagli strumenti in cui investe, ma li reimmette al suo interno, generando ulteriore rendimento composto.

Lanciato nel 2015 è un prodotto a replica fisica e gestione attiva che investe in un portafoglio diversificato in obbligazioni a tasso fisso denominate in euro aventi diversa scadenza, includendo obbligazioni governative e titoli emessi o garantiti da governi o agenzie governative e obbligazioni societarie e titoli garantiti da ipoteche su immobili o altri titoli obbligazionari garantiti da collaterali.

Il fondo può investire fino ad un terzo del suo patrimonio in valuta diversa dall'euro e in obbligazioni a tasso fisso in valuta estera, generalmente con copertura valutaria in Euro (EUR).

Presenta un TER (costo annuo di gestione) dello 0,19% e il suo benchmark (parametro di riferimento) è l’indice ICE BofA 3-mo German Govt Bill Index.

Lo obbligazioni contenute all’interno, a discapito del nome del prodotto, sono per il 51% con scadenza 0-1 anno e per il 47,89% con scadenza 1-3 anni.

Una percentuale intorno al 40% è rappresentata da obbligazioni di tipo corporate (aziende).

Confronto con il benchmark

· In generale l’ETF sovraperforma il benchmark dichiarato, in particolare negli anni di rendimento positivo (ha sottoperformato nell’anno 2022 in cui i rendimenti obbligazionari sono stati negativi)

· Il benchkark ICE BofA 3-mo German Govt Bill Index replica l’andamento delle obbligazioni governative tedesche con durata residua fino a 3 mesi, per cui non è probabilmente il parametro di confronto più adeguato: l’ETF investe infatti anche in obbligazioni di tipo corporate e con durate superiori ai 3 mesi, quindi con rendimenti tendenzialmente maggiori

La volatilità (livello di misura del rischio) è contenuta, ma più alta rispetto a un ETF che investe in obbligazioni governative con durata 0-1 anno.

Fonte: www.pimco.com

Confronto con un ETF idoneo al parcheggio della liquidità:

L’ETF in questione è LU0290358497 Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

In generale si nota come il rendimento a partire dall’anno 2015 sia quasi sovrapponibile, ma con oscillazioni più contenute per il prodotto Xtrackers.

Se si considera che la tassazione degli utili è intorno al 13% per il prodotto Xtrackers e più alta per il Pimco (che contiene al suo interno anche prodotti la cui tassazione è al 26%), probabilmente può risultare addirittura più efficiente il primo.

Fonte: www.justetf.com

L’ETF Pimco Euro Short Maturity si compone solo in parte di strumenti con vita residua entro l’anno, di tipo governativo - che per definizione possono essere considerati come un valido parcheggio di liquidità.

Le restanti componenti fanno sì che il prodotto sia più idoneo a replicare un’allocazione obbligazionaria mista governativa-corporate di breve scadenza ed è per questo che dovrebbe essere utilizzato.

Può offrire beneficio in particolare nei momenti in cui gli spread di credito sono più elevati (Spread di credito: extra rendimento che un titolo corporate offre rispetto ad uno governativo).

Per il parcheggio della liquidità ci sono invece strumenti più indicati.

Avete domande o curiosità? Potete scriverle alla redazione del giornale oppure tra i commenti su Facebook

Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

www.finanzaindipendente.it

Disclaimer

Le informazioni fornite in questo articolo hanno finalità informative e didattiche: non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio e non intendono promuovere prodotti o forme di investimento. L’uso dei dati e delle informazioni come supporto per operazioni di investimento personale è sotto la responsabilità dell’utente.