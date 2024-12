Natale in città, inaugurato il primo temporary store in via Italia FOTO e VIDEO

Natale in città, inaugurato il primo temporary store in via Italia

Oggi martedì 3 dicembre è stato inaugurato a Biella, in via Italia 34 il primo temporary store, inserito in VETRINE VIVE, progetto realizzato grazie al contributo di Regione Piemonte, Città di Biella e la collaborazione di Ascom, Confcommercio Biella, Confartigianato Biella, CNA Biella e Confesercenti del Biellese. Al piano inferiore ci sono tre negozi, un terzo è al primo piano e al secondo espongono alcuni artisti.

Domani ne verrà inaugurato un secondo in via San Filippo e nei prossimi giorni un terzo di 600 metri quadrati sempre in via Italia.

Anna Pisani, assessore al Commercio: "Abbiamo lavorato molto e molto intensamente. Questo è un progetto molto ambizioso e siamo molto orgogliosi di essere arrivati a dargli luce. E' da quando mi sono insediata che lavoriamo tutti in collaborazione con le associazioni in piena sinergia e finalmente oggi c'è una prima inaugurazione".

"Ringrazio tutte le persone che si sono prodigate per la riuscita di Vetrine Vive - ha commentato il presidente di Confartigianato Cristiano Gatti - . Non è stato un percorso faciale, ma oggi siamo qui grazie a loro. Certamente non piace a tutti, ma è importante capire che la concorrenza aiuta a crescere. In bocca al lupo alle aziende che hanno creduto nel progetto e speriamo che Vetrine Vive continui anche dopo l'Adunata".