Temporary shop nei negozi sfitti nel cuore di Biella. Pisani: "Vogliamo ridare un'anima alla città" FOTO

"Abbiamo pensato di dare a Biella un biglietto da visita di tutto rispetto, con vetrine illuminate, con le serrande alzate. L'obiettivo è ridare a Biella l'anima che aveva un tempo, ridare dignità al cuore cittadino, farlo tornare a essere un salotto". Con queste parole l'assessore al Commercio Anna Pisani mercoledì 6 novembre ha accolto in una sala consigliare di Palazzo Oropa gremita, i commercianti cittadini per spiegare loro quello che vivrà Biella nei prossimi mesi, tra vetrine "vive" e iniziative di Natale varie concordate con l'assessore Edoardo Maiolatesi.

Ad oggi il Comune sta definendo 4 contratti di affitto relativi a tre locali in via Italia e uno in via San Filippo. Le parti sono i proprietari, e le associazioni che aderiscono al bando Vetrine Vive contestualizzato nel Duc, Distretto Urbano del Commercio: Confartigianato, CNA, Ascom e Confesercenti. Presenti alla serata in loro rappresentanza rispettivamente il presidente Cristiano Gatti, la direttrice Valentina Gusella, Silvia Barbero e il presidente Angelo Sacco.

Biella per Natale e per l'Adunata vuole sfoggiare il suo vestito più bello. "Stiamo cercando spazi ampi - ha spiegato l'assessore - affinchè dentro possano mettersi attività che magari fino a oggi non hanno mai avuto un negozio, che potranno esporre la loro merce in corner che saranno installati. L'obiettivo naturalmente è cercare di fare in modo che questi alla fine scelgano di aprire un negozio. Con questo progetto pagheranno solo le utenze, un piccolo aiuto che speriamo possa essere di incentivo per loro".

A entrare nel dettaglio è stata la project manager del Distretto urbano del Commercio Paola Fini. I contatti che ha avuto il Comune fino a questo momento sono importanti: si parla di 40 aziende oltre a una ventina di artisti che hanno chiesto di poter esporre le proprie opere e associazioni senza scopo di lucro che hanno chiesto di avere uno spazio per promuovere la loro attività. E le vetrine piccole saranno invece occupate con pannelli con foto del territorio.

I primi temporary shop apriranno a metà mese. A loro, esattamente con agli altri che verranno successivamente, i locali saranno affittati per 6 mesi, fino a dopo l'Adunata.

"Il giro d'affari dell'Adunata sarà importante - commenta l'assessore - . Dobbiamo cercare di rendere viva la città, attrattiva e ci saranno i margini per lavorare tutti. Non possiamo presentarci con vetrine vuote. Commercio chiama commercio".

Il Comune ha però avuto un occhio di riguardo per i negozi che già ci sono: "E' ovvio che stiamo facendo una selezione su chi occuperà gli spazi - conclude l'assessore Pisani - , non vogliamo fare concorrenza a chi è già in quella zona o non avrebbe senso".

Nella serata sono state presentate anche iniziative varie natalizie che sono però ancora in via di definizione come parcheggi blu gratuiti il fine settimana sotto le feste, l'accensione dell'albero di Natale in piazza Vittorio Veneto, torna la pista di pattinaggio che stanno montando in questi giorni, anche il trenino, ci sarà la filodiffusione, il luna park, Babbo Natale paracadutista e uno in galleria Leonardo Da Vinci con buoni sconto.