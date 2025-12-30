Candelo, partita la distribuzione dei calendari 2026

In questi giorni, a Candelo, è partita la distribuzione dei calendari 2026. Lo rende noto il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Vi chiedo un po' di pazienza, ci vorrà qualche giorno perché arrivino in tutte le case. Il titolo del calendario di quest'anno é #ilmiopostodelcuore - 'Candelo custodisce emozioni' ed è il risultato della collaborazione tra Candelo e la sua comunità; le foto rappresentano infatti alcuni posti del cuore di alcuni di voi che ci hanno inviato le proprie fotografie”.