Biella si rinnova con il progetto "Vetrine Vive": inaugurato il secondo temporary store in via San Filippo FOTO

Biella si prepara a vivere un Natale all'insegna dell'innovazione e della collaborazione grazie al progetto “Vetrine Vive”, promosso dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) con il contributo della Regione Piemonte, del Comune di Biella e delle principali associazioni di categoria : Ascom Biella, Confartigianato Biella, CNA Biella e Confesercenti.

Oggi, mercoledì 4 dicembre, è stato inaugurato il secondo temporary store in via San Filippo 6. Sabato 7 dicembre sarà la volta del terzo spazio, in via Italia 54. L'obiettivo del progetto è duplice: rivitalizzare il commercio al dettaglio e l'artigianato nel cuore di Biella e offrire una nuova opportunità alle imprese locali per mettersi in mostra. I temporary store ospitano operatori e due espositori, con una proposta che spazia dall'abbigliamento all'arredamento, dal vino ai prodotti alimentari, dalla bigiotteria alle stampe. Un mix pensato per attrarre visitatori e rivitalizzare le vie del centro.

Anna Pisani, assessore al Commercio e alle Attività Economiche di Biella, ha dichiarato: “Questo progetto ambizioso è il frutto di un lavoro intenso e di una sinergia tra Comune e associazioni di categoria. Mi auguro che l'iniziativa abbia un successo tale da convincere gli operatori a prolungare l'attività oltre i sei mesi previsti”.

Il progetto "Vetrine Vive" è stato reso possibile grazie ai fondi regionali e all'impegno condiviso delle associazioni di categoria. Gionata Pirali, presidente di CNA Biella e Alberto Antonello, direttore della cabina di regia, hanno sottolineato l'importanza di offrire un sostegno concreto ai commercianti e alle piccole imprese locali, contribuendo a creare spazi accoglienti e valorizzanti per il centro cittadino.