Temporary store a Biella, un successo anche il taglio del nastro al terzo, i momenti più belli FOTO e VIDEO

Oggi sabato 7 dicembre taglio del nastro al terzo temporary store a Biella, nell'ambito del progetto in VETRINE VIVE, realizzato grazie al contributo di Regione Piemonte, Città di Biella e la collaborazione di Ascom, Confcommercio Biella, Confartigianato Biella, CNA Biella e Confesercenti del Biellese. Tante le persone che incuriosite hanno assistite all'inaugurazione e tante anche quelle che al termine si sono intrattenute negli spazi per fare qualche acquisto.

In settimana sono stati inaugurati i primi due, uno in via Italia e un secondo in via San Filippo.

Questo terzo è il più, grande di 600 metro quadrati. Alla sua inaugurazione è intervenuta anche Elena Rocchi per la Regione Piemonte che ha sottolineata l'importanza dei negozi di vicinato.

Il sindaco Marzio Olivero ha speso parole per Biella, per la sua bellezza, ne ha esaltate le caratteristiche e ha ringraziato chi ha reso possibile il progetto.

Il presidente di Confartigianato Cristiano Gatti e l'assessore al Commercio Anna Pisani hanno sottolineato di essere piacevolmente sorpresi dell'affluenza che si è registrata in questi giorni oltre al momento inaugurale anche nei giorni seguenti, nei temporary store.

Il Comune, attraverso anche i fondi regionali del distretto urbano del commercio, ha messo le risorse necessarie permettendo alle associazioni del territorio di sottoscrivere il contratto semestrale di affitto per i tre spazi che resteranno aperti almeno fino all’adunata degli Alpini di maggio, al fine di vivacizzare via Italia e dintorni.

Oggi ad allietare i presenti è stata la musica di MaVi e Peppe.

All’interno di questi grandi “negozi temporanei” ci saranno quindi attività di commercio al dettaglio, artigianato, esposizione e anche piccole mostre di artisti. Sarà possibile acquistare capi d’abbigliamento, oggetti di arredamento, vino, prodotti alimentari, bigiotteria e tanto altro.