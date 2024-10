Il comune di Biella informa che l'assessore al Commercio e sviluppo economico, Anna Pisani incontrerà mercoledì 6 novembre, alle 20.30, presso la sala consiliare di Palazzo Oropa i commercianti per illustrare il progetto 'Vetrine Vive' del DUC ( Distretto Urbano del Commercio) e per parlare degli eventi in programma per il prossimo periodo natalizio.