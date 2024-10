"Vetrine Vive" prende vita: 100mila euro per 35 imprese biellesi.

Un doppio vertice al Palazzo della Regione, per concordare programmi volti a portare benefici sul territorio Biellese. È quello che ha visto protagonista Anna Pisani, assessore al Commercio, Sviluppo economico, Attività produttive, Lavoro e Formazione del Comune, che ha incontrato il Vicepresidente Elena Chiorino e l’Assessore regionale al Commercio Paolo Bongioanni.

“L’incontro, che va contestualizzato in un ampio quanto sinergico lavoro di squadra gravitante attorno al ‘DUC’, il progetto dei Distretti Urbani del Commercio, ha acceso il focus sul progetto“Vetrine Vive” che in Città sosterrà con concretezza realtà del commercio e offrirà un’immagine più viva ed attraente del centro città” ha affermato Pisani. “L’iter - ha proseguito l’Assessore biellese - porterà a breve la Regione Piemonte ad erogare contributi per 100.000 euro a 35 imprese del territorio che hanno aderito al recente bando sul commercio”.

“Sono certa che “Vetrine Vive” sarà in grado di rivelarsi un progetto non solo trainante nel breve periodo, ma possa ambire a diventare un volano in termini di rilancio del commercio in centro città. Già nei prossimi giorni entrerà nel vivo dell’operatività con la stipula dei primi contratti di locazione degli spazi che verranno adibiti a ‘temporary store’. Sono convinta che – prosegue Anna Pisani – offrire l’opportunità di esporre i propri prodotti in aree qualificate e centrali per lo shopping a realtà non ancora strutturate possa rappresentare un aiuto concreto allo sviluppo del tessuto commerciale in genere”.

"L’acquisizione degli spazi oggi dismessi, invece, permetterà di diffondere una nuova cultura e visione del bello per mezzo di un restyling diffuso e contagiante. Un primo passo – precisa l’Assessore – che auspico possa rappresentare idealmente quel salto al di là del guado dove tutti, ovvero istituzioni, commercianti, immobiliaristi e cittadini, possano sentirsi protagonisti di un cammino di transizione verso una città ideale sempre più bella, sempre più attraente, ma soprattutto con una sempre migliore qualità della vita”.

Al grattacielo l’assessore Pisani ha incontrato anche il Vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino: “Con l’Assessore regionale è stato abbozzato un primo piano strategico sulle attività da sviluppare soprattutto nell’ambito del lavoro e della formazione, un tema fondamentale per il nostro distretto tessile” dichiara Pisani.