Il Comune di Castelletto Cervo sostiene associazioni culturali, turistiche e sportive per il 2025

La Giunta Comunale di Castelletto Cervo ha approvato una delibera con cui conferma il proprio sostegno alle associazioni del territorio che, anche per l’anno 2025, promuovono iniziative di carattere turistico, culturale, sociale e sportivo, riconoscendone il valore per la comunità e per la valorizzazione del territorio.

In particolare, l’Amministrazione ha accolto la richiesta della Pro Loco di Castelletto Cervo, che anche per il 2025 ha presentato un ricco calendario di eventi, progetti e manifestazioni finalizzati alla promozione turistica e alla socialità. Considerata la continuità dell’attività svolta e l’importanza delle iniziative proposte, alla Pro Loco è stato concesso il patrocinio comunale e un contributo economico di 600 euro a sostegno delle spese organizzative.

È stata inoltre sostenuta l’attività dell’Associazione culturale “Garnerius – Amici del Monastero di Castelletto Cervo”, impegnata nella valorizzazione del monastero cluniacense attraverso eventi culturali e musicali, aperitivi letterari e visite guidate, anche in orario notturno. Le manifestazioni, gratuite e aperte al pubblico, rappresentano un importante strumento di promozione culturale del territorio. Per queste attività la Giunta ha concesso il patrocinio gratuito e un contributo economico di 1.550 euro.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre approvato un contributo di 3.500 euro a favore dell’Associazione sportiva “La Cervo”, a sostegno delle attività sportive svolte dall’associazione, iscritta al campionato.

Infine, è stato concesso il patrocinio comunale e un contributo economico di 500 euro all’ASD Cycling Center per l’organizzazione di una gara ciclistica fuori strada che si svolgerà presso il bike park di Castelletto Cervo, evento che rappresenta un’ulteriore occasione di promozione sportiva e territoriale.