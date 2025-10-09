Biella, modifiche alla viabilità per “Regioni d’Europa – Mercati Internazionali”

In vista dell’arrivo della manifestazione “Regioni d’Europa – Mercati Internazionali”, che animerà la città da domani, venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025, il Comune ha predisposto alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta dei veicoli.
Dal 10 al 12 ottobre, precisamente dalle ore 7.00 di venerdì alle ore 23.59 di domenica, saranno in vigore divieti di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare nelle principali aree interessate dalla manifestazione.
I divieti riguarderanno:
Piazza Vittorio Veneto (lato est);
Piazza Vittorio Veneto (lato nord), nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza Vittorio Veneto est;
Viale Matteotti, tra via Repubblica e via Italia;
Via Volpi, su entrambi i lati (eccetto gli stalli per disabili), nel tratto tra viale Matteotti e via G. di Valdengo, lato ovest.
Il provvedimento riguarda tutti i veicoli, ad eccezione degli autorizzati, cioè i mezzi al seguito della manifestazione, i residenti diretti ai propri accessi carrai e naturalmente i mezzi di soccorso.
Per limitare i disagi, l’ordinanza prevede specifiche modalità di transito per i residenti e i titolari di posti auto interni. Sarà infatti consentito l’accesso, esclusivamente per ingresso o uscita dai passi carrai, attraverso tre varchi controllati:
da Piazza Vittorio Veneto lato nord/est, per chi deve raggiungere il civico 15/C;
dall’intersezione via Volpi – viale Matteotti, per i residenti dei civici 6, 7 e 9 di viale Matteotti;
dall’intersezione tra la carreggiata sud di viale Matteotti e via della Repubblica, per i civici 10, 12 e 14.