Grande ciclismo, Biella, Trofeo Tessile & Moda – Valdengo Oropa: “Una vetrina senza precedenti per noi" FOTO

Il grande ciclismo torna protagonista nel Biellese. Domenica 12 ottobre andrà in scena la prima edizione del Trofeo Tessile & Moda – Valdengo Oropa, una nuova gara su strada che promette spettacolo sportivo e un’importante vetrina per il territorio. Per due ore le telecamere di Rai 2 seguiranno la corsa lungo tutto il percorso, con immagini che – grazie a un accordo con Eurosport – saranno diffuse in tutta Europa, offrendo così un’occasione di visibilità senza precedenti per Biella e la sua provincia.

La gara è inserita nel circuito nazionale della Coppa Italia delle Regioni, che comprende 21 prove per la classifica maschile e 10 per quella femminile, distribuite in 11 Regioni. Biella sarà una delle tappe centrali. La prima corsa si è svolta a marzo in Liguria e l’ultima sarà in Veneto, il 19 ottobre. “La Coppa Italia delle Regioni 2025 – commenta il regista dell'evento Roberto Pella, Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico che lo ha promosso - è un progetto ambizioso in cui credere e investire per rafforzare il ruolo del ciclismo, che nel nostro Paese occupa da sempre un posto speciale nella memoria e nelle storie di ogni territorio e di ciascuno di noi. Assisteremo al passaggio dei campioni presenti e futuri sulle strade degli oltre seicento comuni attraversati dalle gare della Coppa e sarà, al contempo, un'emozione e un'opportunità di cui tutti noi Sindaci siamo consapevoli ed entusiasti”.

“Ritorna ancora una volta a Biella, dopo Giro d'Italia e la Vuelta, il ciclismo professionistico – dichiara il sindaco di Biella Marzio Olivero -. Questa gara ci porta due peculiarità: una tecnica, vale a dire che con l'arrivo ad Oropa dopo la salita diventata iconica dopo l' impresa di Pantani, regala agli appassionati un momento unico; e una seconda, il cosiddetto board organizzativo, che a fianco della Lega Ciclismo Professionistico schiera amministrazione comunale, regionale, Fondazione Biellezza e Unione Industriale, a significare che anche nello sport e nei grandi eventi questo territorio sa fare squadra”.

“È una grande opportunità per Biella e per tutto il Biellese – sottolinea l’assessore agli Eventi Edoardo Maiolatesi –. Il Trofeo Tessile & Moda rinnova il legame storico tra Biella e il ciclismo, un binomio che ha reso questo territorio protagonista di grandi venti. Accanto all'eccellenza industriale del Distretto Laniero, il Biellese celebra la passione per le due ruote lungo strade che uniscono tradizione e modernità. L'arrivo al Santuario di Oropa, salita iconica e già teatro di imprese leggendarie, suggella un evento che celebra la forza del territorio e la sua vocazione ciclistica, generando un'importante vetrina internazionale per la nostra città”.

La manifestazione prende ispirazione dallo storico Trofeo Baracchi, celebre gara a cronometro a coppie, e intende celebrare le salite e i percorsi che hanno reso il Biellese un luogo iconico per gli appassionati di ciclismo.

“Valdengo rilancia un circuito impegnativo – prosegue Maiolatesi – nel solco di una tradizione che, fino a pochi anni fa, vedeva qui il prestigioso Circuito del Castello. Ringrazio l’On Pella per aver portato sul nostro territorio questo grande evento e grazie anche al lavoro di squadra Regione, Comune, Uib, Fondazione Biellezza assieme alla Lega Ciclismo di cui Pella ne è presidente”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo Sport del Comune di Biella, Giacomo Moscarola, che evidenzia la doppia valenza dell’iniziativa: “Si tratta di un grande evento internazionale che approda in città – commenta –. Non è solo sport, ma anche una potente occasione di promozione turistica e territoriale per Biella.”

A rendere possibile l'evento la grande sinergia tra organizzatori e partner: la Lega Ciclismo, il Comune di Biella, la Regione nelle persone della Vice Presidente Elena Chiorino e del Presidente Alberto Cirio, la Fondazione Biellezza, assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio e all'Unione Industriale Biellese.