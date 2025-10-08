Trofeo Tessile & Moda, il percorso e le prime indicazioni di strade chiuse

Domenica 12 ottobre è in agenda il Trofeo Tessile & Moda, e in attesa degli orari definitivi di chiusura e di apertura di tutte le strade ecco il percorso che dovranno seguire i professionisti.

La partenza sarà da Valdengo, in via Roma, proseguirà verso via Sanzio, via Marconi, via IV Novembre, via Rivetti a Vigliano, via Avogadro, via Milano a Biella sempre lungo via Milano, passerà sul ponte Nino Cerruti. imboccherà via Marconi, via Repubblica, via Bertodano, via Lamarmora, via Carlo Fecia di Cossato, via Galimberti, corso 53° fanteria, via valle d'Aosta, via Cottolengo, prenderà la provinciale 143 arriverà a Gaglianico in via Gramsci , via Matteotti, via della Moglia, via Marconi, entrerà a Sandigliano in via Dante, via casale, lungo la sp 320 in via Cavour, via Fabrizio De Andrè, via Antoniotti,, via Candelo, entrerà a Candelo in via Biella, via Campile, via La Roche sur Foron, via Viana, via IV Novembre, via san Sebastiano, via Bianco, via Castellengo lungo la sp 307, entrerà a Castellengo, percorrerà la sp 232, entrerà a Cossato lungo la sp300, a Quaregna Cerreto passerà da via Martiri, via Quintino Sella, via Libertà, per tornare a Valdengo in via Roma, a Vigliano in via Milano, tornerà a Biella per il 2° giro lungo viale Repubblica, via Gramsci, a Gaglianico, via Casale a Sandigliano, via Fabrizio De Andrè a Biella, via IV Novembre a Candelo, in via Castellengo a castellengo, all'uscita di Cossato, a Quaregna cerreto poi di nuovo a Valdengo per il terzo giro lungo lo stesso percorso e per il quarto quindi tornerà a Valdengo, a Vigliano, Biella sul ponte Cerruti, poi via Marconi, via della Repubblica, arriverà in via Galilei, via Marochetti, via Ramella Germanin, via Juvarra, quindi lungo la sp 144 per Cossila e Favaro lungo la strada vecchia per Oropa dove è previsto l'arrivo.

Sandigliano ha già comunicato che la S.P. 143 (via Gramsci in Sandigliano) non sarà transitabile, con direzione Biella, dall'altezza del Comune di Gaglianico, indicativamente dalle ore 10.00/10.30 e fino alle ore 16.00. La S.P. 230 (Trossi) sarà percorribile verso Biella solamente per brevi periodi intercorrenti fra un passaggio della gara e qurello successivo. Pertanto, per raggiungere Biella, si consiglia di percorrere la S.P. 400 (Maghettone).

In Sandigliano, il tracciato di gara interesserà la via Dante Alighieri (dal confine di Gaglianico fino alla Chiesa della Madonnina) e la via Casale (dalla Chiesa della Madonnina fino alla S.P. 230 Trossi). La chiusura al transito veicolare, nel percorso in Sandigliano (tratti interessati di via Dante Alighieri e via Casale), sarà dalle ore 10.30 circa alle 13.30 circa per la gara del mattino, e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 circa per la gara del pomeriggio.

Indicativamente, fra un passaggio e l'altro, sarà consentito il transito veicolare solo con direzione in favore di gara.

In direzione contro gara non sarà mai consentito il transito veicolare fra i vari passaggi del giro.

A Candelo, la gara, con svolgimento a circuito, transiterà 6 volte sul territorio comunale. Il passaggio del primo concorrente è previsto per le ore 11.00 transito ultimo concorrente 16.00; essendo una corsa ciclistica agonistica per professionisti saranno in vigore le seguenti restrizioni al traffico veicolare: le strade interessate dal passaggio della corsa saranno chiuse al transito 10 minuti prima del passaggio del primo concorrente –indicativamente dalle ore 10.50- e riaperte - temporaneamente, in attesa del giro successivo – dopo il passaggio dell’ultimo concorrente in gara. sulle strade interessate dal percorso sarà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata.







