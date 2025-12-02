Il freddo non frena gli atleti del Team Riverosse, ecco i risultati finali FOTO

Domenica 30 novembre il Team Riverosse ha partecipato alla 5° prova della Coppa Piemonte Short Track a Frasonara.

I giovani atleti si sono imbattuti in un percorso fettucciato con terreno pesante e fangoso. Il clima molto freddo non ha aiutato e ha purtroppo portato a qualche difficoltà verso il fine gara. I ragazzi del Team Riverosse nonostante tutto hanno mantenuto e ottenuto ottime posizioni portando la società al 5° posto in classifica generale. Ottimo risultato anche per Linda la giovane G6.

Le classifiche:

G2 Alberto Fois 2° classificato

G3 Tommaso Mersi 1° classificato

G4 Francesco Guarino 2° classificato

G6 Linda Bassan 2° classificata