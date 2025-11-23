Grandi vittorie per il Team Riverosse FOTO

Nella giornata di sabato 22 novembre il Team Riverosse ha presenziato a Castelletto Sopra Ticino per il 2° Memorial Sergio Argenton e 1° Memorial Marco Pasin per la 4° prova short Track Coppa Piemonte.

Cinque gli atleti che hanno sfidato i loro avversari in un percorso di ciclocross tortuoso con curve strette e,nonostante solo un paio di allunghi in cui poter sorpassare, i giovanissimi ragazzi del Team Riverosse con grinta e passione hanno ottenuto strepitosi risultati a partire dalla piccola Giorgia una dolcissima PG, mascotte della squadra. E non solo vittorie per ogni singolo atleta ma anche un meritatissimo 1° posto per la miglior squadra maschile.

Questi i risultati: G2 Alberto Fois 3° posto; G2 Simone Mastrapasqua 2° posto; G3 Tommaso Mersi 1° posto; G4 Francesco Guarino 2° posto.