Massimiliano Barbero Piantino tra gli ultimi grandi protagonisti del circuito Coppa Piemonte strada

Nella giornata che ha sancito la fine della storica Coppa Piemonte, giunta alla sua ventitreesima edizione, l’attenzione è stata inevitabilmente catturata dalla vittoria del biellese Massimiliano Barbero Piantino, nuovo campione della categoria Senior A.

Dopo un 2024 che ha sancito il ritorno in sella dopo una ottima parentesi nel running, Barbero Piantino ha costruito con determinazione una stagione di livello. Fin dalle prime gare del circuito si è distinto per continuità, lucidità tattica e capacità di restare sempre tra i protagonisti, frutto di una buona preparazione.La conquista della maglia è il risultato di un percorso costante, fatto di impegno e presenza nelle giornate decisive. In un circuito competitivo come la Coppa Piemonte, la sua regolarità è stata il fattore chiave che gli ha permesso di imporsi con autorevolezza.

Nell’anno dell’addio dello storico circuito, il successo di Barbero Piantino assume un valore particolare: essere tra gli ultimi campioni della Coppa significa entrare in un albo d’oro che resterà per sempre. Per il biellese, è molto più di una vittoria: è la consacrazione di un ritorno, la conferma di essere tornato ad ottimi livelli del movimento amatoriale piemontese proprio nel momento più simbolico.

Un titolo meritato, netto, che dà nuovo slancio alla sua carriera e chiude nel migliore dei modi un capitolo importante del ciclismo amatoriale.