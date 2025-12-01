Racing Team Riverosse alla cena di squadra: "Festeggiamo 15 anni di sport e passione"

Sabato 29 novembre grande cena di squadra per il Racing Team Riverosse. Una serata ricca di emozioni e condivisioni tra gli atleti di tutte le categorie, le famiglie, i maestri e i sostenitori.

Quindici anni di storia: un traguardo importante!

Il Racing Team Riverosse nasce nel 2010, è una squadra di ciclismo che ha fatto della passione per lo sport e della promozione del territorio il suo punto di forza. Nel 2011 il gruppo ha inaugurato il suo bike-park all'interno del Parco Arcobaleno a Masserano (BI), una grande area attrezzata in continua espansione per gli appassionati di mountain-bike.

Nel 2012 ha deciso di investire nel settore giovanile, creando una scuola di mountain-bike per bambini e ragazzi con istruttori qualificati, appassionati, in possesso del patentino federale.

Negli ultimi anni, il Racing Team Riverosse ha ottenuto successi significativi nel settore giovanile di mountain bike, conquistando la vittoria nel Challenge Giovanissimi 2024, arrivando per diversi anni nelle prime posizioni nel Campionato Italiano Giovanile di Società MTB, vincendo dei campionati italiani assoluti oltre a numerosissimi podi individuali. Questi risultati indicano una forte crescita del team e un'eccellente capacità di formare e supportare giovani talenti nel mondo della mountain bike.

La serata si conclude con alcune parole del presidente Marco Benetel e di Andrea Sberse che ripercorrono con entusiasmo quest’ultimo anno sportivo vissuto insieme sottolineando il grande impegno dei nostri atleti, l’importante supporto delle famiglie e gli ottimi risultati ottenuti sia a livello di squadra che individuali.

Vengono festeggiati tutti gli atleti (giovanissimi, esordienti e allievi) che hanno corso la stagione 2025 con la maglia del Reacing Team Riverosse omaggiandoli con un regalo.