Motonautica, al vertice i giovani piloti del Rainbow Team

Il 2025 si chiude con un bilancio positivo per il Rainbow Team, storica scuderia di motonautica di Casale Monferrato, che anche quest’anno si è distinta sui circuiti nazionali e internazionali, confermando la solidità del progetto sportivo e l’attenzione alla crescita dei giovani talenti del territorio ma non solo.

Sul fronte agonistico, la stagione ha regalato risultati di rilievo in diverse categorie. In Formula Junior Élite, Vincenzo Galofaro, campione italiano in carica dopo la vittoria del titolo nel 2024, ha chiuso il 2025 con una seconda posizione finale, confermandosi ai vertici della categoria e dimostrando continuità e maturità sportiva. Quinto posto, nella stessa categoria, anche per la giovanissima Gaia Genova.

Ottimo anche il risultato di Riccardo Costa, new entry nel team arcobaleno e campione tricolore in carica del GT30, che ha concluso il campionato nella stessa categoria al terzo posto, restando stabilmente tra i protagonisti della stagione. Buone prestazioni anche per l’altro driver impegnato nella massima categoria giovanile, Stefano Genova e per l’esordiente assoluto, il casalese Lorenzo De Biase, capace di conquistare la quinta piazza in graduatoria.

Importanti soddisfazioni sono arrivate anche dal settore modellismo, dove Francesco Ruvolo ha conquistato la seconda posizione all’IMBRA Hydro and Offshore World Championship 2025, portando il Rainbow Team sul podio di una competizione mondiale di alto livello per gli appassionati.

Il 2025 è stato inoltre un anno di preparazione e transizione per Oleg Bocca: dopo le recenti esperienze internazionali in Formula 4, il pilota piemontese ha sfruttato gli ultimi mesi dell’anno per preparare al meglio l’esordio nel 2026 in Formula 2, categoria in cui il Rainbow Team ha ampia esperienza, svolgendo numerose sessioni di test. Nel finale di stagione è stato inoltre ingaggiato per la gara di Jeddah (27–29 novembre) e, in questi giorni, è impegnato a Sharjah, dove guida il catamarano biposto sul circuito di Formula 1, attività dedicata a ospiti e giornalisti internazionali.

Accanto all’attività sportiva, il Rainbow Team ha confermato anche il proprio ruolo organizzativo e promozionale per un territorio simbolo per la disciplina: nel 2025 si è svolta infatti la decima edizione del Waterfestival - Gran Premio di Viverone, evento diventato un punto di riferimento per la motonautica italiana e internazionale, capace di unire sport, spettacolo e territorio con piloti e scuderie provenienti da tutto il mondo.

A tracciare il bilancio della stagione sono Fabrizio Bocca, già Campione del Mondo di Formula 1 H2O nel 1992 e Team Principal del Rainbow Team, ed Elisa Bocca, Team Manager e responsabile del settore giovanile, in una dichiarazione congiunta:

«Il 2025 è stato un anno di consolidamento e di semina. I risultati sportivi confermano la qualità del lavoro svolto, ma soprattutto ci rendono orgogliosi la crescita dei nostri piloti ma anche l’attrattività che il Rainbow Team sta avendo per giovani driver di tutta Italia. Guardiamo al 2026 con entusiasmo, consapevoli che le basi costruite quest’anno ci permetteranno di affrontare nuove sfide, in Italia e all’estero».