Biella, presepe meccanico di Fratel Amilcare: numeri in crescita e visite fino all’Epifania

Ha raggiunto migliaia di presenze il presepe meccanico di Fratel Amilcare, visitato dall’8 dicembre a domenica 21 dicembre presso l’Istituto Belletti Bona di Biella. Un’affluenza costante che ha coinvolto scuole dell’infanzia, gruppi organizzati e numerosi visitatori individuali.

Accanto a una significativa partecipazione locale, si sono registrate presenze provenienti da Borgo d’Ale, Milano, Grosseto, dalla Valle d’Aosta e anche dall’estero, con visitatori giunti dal Colorado, dall’Irlanda e dal Brasile. Per molti si è trattato di una prima scoperta, non limitata al pubblico dei più piccoli; per altri, invece, di un ritorno legato alla tradizione e ai ricordi dell’infanzia.

Il presepe meccanico, nato nel 1938 dall’ingegno di Fratel Amilcare (Pietro Repetto), continua a distinguersi per la cura delle scenografie e per i meccanismi che animano il racconto: dal passaggio dal giorno alla notte all’apparizione degli angeli, dalla caduta della neve al movimento naturale dei personaggi. Il cuore dell’esposizione resta il ciclo animato di circa sei minuti, che ancora oggi rappresenta uno degli elementi più apprezzati dai visitatori.

L’esposizione resterà visitabile fino al 6 gennaio 2026 presso l’Istituto Belletti Bona, in via Belletti Bona 20, con i seguenti orari di apertura:

Domenica 28 dicembre: fino alle 19.00

Capodanno (1 gennaio): dalle 16.00 alle 19.00

Venerdì 2 gennaio: dalle 16.00 alle 18.00

Sabato 3 gennaio: dalle 16.00 alle 19.00

Domenica 4 gennaio: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Epifania: dalle 16.00 alle 19.00