Mongrando, proseguono i lavori di pulizia della roggia

Nei giorni scorsi si è svolto un ulteriore intervento della Protezione Civile del Coordinamento di Biella, coadiuvata dal Gruppo di Protezione Civile di Mongrando, per completare i lavori di pulizia della roggia, iniziati nel mese di ottobre a Mongrando.

“Un’azione importante per la sicurezza del territorio, la prevenzione del rischio idrogeologico e la corretta gestione delle acque, resa possibile grazie all’impegno e alla collaborazione dei volontari – spiegano dall'amministrazione comunale sui propri canali social - Un sentito grazie alla Protezione Civile per la professionalità e la disponibilità dimostrate, a tutela della nostra comunità”.