A Campiglia il presepio in pietra di frazione Piana, una tradizione che unisce la comunità dal 1999 FOTO

Con l'arrivo delle festività di Natale, torna a rivivere il presepio in pietra di sienite, allestito come tutti gli anni nell'antico lavatoio di frazione Piana, nel comune di Campiglia Cervo. Un'usanza profondamente radicata in tutto il paese e portata avanti con passione dagli abitanti della zona, assieme a quelli di Malpensà.

L’iniziativa affonda le sue origini fin dal 1999 quando, sotto la guida della Pro Loco di allora, famiglie e residenti decisero di dar forma a un presepe capace di raccontare l’identità della Valle Cervo. Da quel momento, anno dopo anno, la tradizione non si è mai interrotta. All’inizio di dicembre, infatti, i volontari si ritrovano nel primo sabato del mese per dedicarsi all'opera di allestimento e (ri)creare ogni volta uno scorcio diverso e originale.

Le statue, dipinte da un abitante del quartiere sui piccoli massi di sienite (la pietra simbolo della Valle Cervo), rappresentano uno degli elementi più caratteristici del presepe. Inoltre, per chi volesse visitarlo, si consiglia di percorrere il tragitto che, dalle antiche cave della Balma, porta al cuore della frazione. Una vera e propria passeggiata nella storia di questo territorio.

Un aspetto particolarmente significativo è il coinvolgimento dei più piccoli: anche loro, infatti, partecipano attivamente alla preparazione del presepe, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria collettiva e il senso di comunità. Alla sua realizzazione contribuiscono anche gli abitanti della vicina Malpensà, a testimonianza di un legame che supera i confini delle singole frazioni.

Negli anni, la presenza di una semplice cassettina per le offerte ha permesso di acquistare nuove luci e statuine, contribuendo al continuo arricchimento dell'opera di Natale. Eventuali fondi avanzati vengono invece destinati alle piccole opera di cura del paese, come la fioritura di piante e la distribuzione di vasi nella frazione grazie al lavoro dei volontari. A completare l’atmosfera natalizia, non si può non menzionare la passerella sul torrente Cervo, che collega le due frazioni, illuminata a festa con luminarie davvero suggestive.

Tutte queste iniziative sono la riprova di come la comunità continui a rinnovare, nel corso del tempo, il proprio senso di appartenenza, soprattutto in occasione delle grandi festività.