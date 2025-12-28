Scontro fra due auto a Sandigliano: intervengono i Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, sabato 27 dicembre, intorno alle ore 16, si è verificato un incidente stradale a Sandigliano. A seguito dello scontro, uno dei conducenti coinvolti, un cittadino residente a Candelo nato nel 2002, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La richiesta è scaturita dalle difficoltà di comunicazione con la controparte, di nazionalità straniera, situazione che non consentiva ai soggetti coinvolti di gestire autonomamente le procedure successive al sinistro. Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri di Netro.

Dagli accertamenti è emerso che nello scontro erano coinvolti, oltre al conducente italiano, un cittadino inglese dell’89 alla guida del secondo veicolo, con un passeggero del 2003. Fortunatamente, l’incidente non ha provocato feriti.

I militari hanno provveduto a mettere in contatto le parti, facilitando lo scambio dei dati e regolando le procedure, consentendo così la corretta definizione dell’accaduto.