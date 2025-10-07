Amron Team al Vertikal Tovo: 150 gli atleti al via FOTO

Si è disputata domenica 5 ottobre la Vertikal Tovo, competizione di 2,9 chilometri con un dislivello positivo di 1000 metri, che ha visto al via oltre 150 atleti di alto livello. La giornata, favorita dal sole ma segnata da un forte vento, ha reso la salita ancora più impegnativa.

Buone le prestazioni dei portacolori biellesi: Daniele Coda Caseia ha concluso al 36° posto, mentre Massimo Andreotti ha terminato in 76ª posizione.

Il prossimo impegno è in programma sabato prossimo con il Circuito Città di Biella, appuntamento che richiamerà nuovamente numerosi atleti del territorio.