Dal successo del Beerpu alla magia di Halloween: Roppolo non si ferma FOTO

L'ottava edizione del Beerpu èstata un successo. L'evento ha registrato il "tutto esaurito", confermando la sua posizione come un vero e proprio caposaldo degli appuntamenti autunnali nel Biellese e, in particolare, come fiore all'occhiello del programma di eventi promosso dalla Pro Loco locale.

La tre giorni di festa ha visto un incredibile dispiegamento di forze e passione: circa una quarantina di volontari hanno lavorato instancabilmente per accogliere gli oltre 500 commensali che hanno affollato l'evento. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di deliziarsi con prelibatezze in perfetto stile bavarese, accompagnate da fiumi di birra. I numeri parlano chiaro: ben novecento litri di birra sono stati serviti, segnando un'edizione da record sotto ogni punto di vista.

Con spillatori e boccali ora riposti, la Pro Loco di Roppolo non si ferma e guarda già al futuro. L'energia e l'entusiasmo sono già canalizzati verso la prossima manifestazione, questa volta interamente dedicata ai più piccoli. Come ormai da tradizione, infatti, i volontari organizzeranno la tanto attesa festa di Halloween.

Aggiornamenti e informazioni sulle novità di quest'anno per l'evento di Halloween verranno presto pubblicati sui canali social dell'associazione. Restate sintonizzati per non perdere le prossime iniziative della Pro Loco di Roppolo!