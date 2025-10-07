Biella, i grandi classici al cinema Mazzini. Gentile: “Un invito alla socialità in sala”

Grazie alla collaborazione tra il comune di Biella, Il Contato del Canavese e il Cinema Mazzini a partire da questa sera saranno proposti dieci grandi classici del cinema ad un prezzo scontato. Verranno proiettati in sala, tra gli altri, “Lo sceicco bianco” (1952), “Ladri di biciclette” (1948), “Metropolis” (1927) e “Il grande Lebowski” (1998).

Sara Gentile, vicesindaco e assessore alla Cultura della Città di Biella, spiega: “Nel 2000 ci volevano più di sei mesi perché un film arrivasse sullo schermo di casa, all’epoca grazie al noleggio dei dvd. Oggi ne servono meno di due. Questo passaggio così rapido dalla sala allo streaming contribuisce alla crisi del settore cinematografico, mettendo in difficoltà le sale tradizionali, che restano però luoghi insostituibili di socialità. Con questo progetto vogliamo contribuire a valorizzare l’esperienza del grande schermo, invitando i cittadini a tornare in sala e a riscoprire il piacere di vivere insieme un bel film”.