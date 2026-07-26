Lessona, interventi sul torrente Strona: approvato il progetto per la manutenzione della vegetazione

Il Comune di Lessona punta sulla manutenzione del territorio e sulla cura dei corsi d’acqua. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a un intervento di manutenzione idraulica sul torrente Strona.

L’intervento riguarda il taglio selettivo della vegetazione ripariale lungo il corso d’acqua, con l’obiettivo di migliorare la gestione dell’area e contribuire alla sicurezza idraulica del territorio.

La manutenzione della vegetazione lungo rii e torrenti rappresenta un tema particolarmente importante nei piccoli Comuni, dove la prevenzione e la cura del reticolo idrico sono fondamentali per ridurre eventuali criticità.

Il progetto ora approvato permetterà all’amministrazione di procedere con i successivi passaggi tecnici.