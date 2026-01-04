A Valdilana il Concerto dell'Epifania con un omaggio a Lucio Dalla

“Una serata con Lucio” è il filo conduttore della serata musicale a ingresso gratuito, che si terrà a Valle Mosso, nel comune di Valdilana, presso la Sala Enzo Biagi di corso Roma 42, alle 21 di lunedì 5 gennaio, in attesa dell’arrivo della Befana. L’omaggio è proposto da un quartetto in cui spicca la voce del biellese Davide Gilardino; con lui Alessandro Debiaggi al pianoforte e tastiera, Paolo Grappeggia al contrabbasso e Andrea Beccaro alla batteria. Un omaggio al repertorio delle celebri canzoni di Lucio Dalla, cantautore, compositore, polistrumentista.

“Un sogno che si avvera - spiega Gilardino - Quello di mettere in scena uno spettacolo sulle melodie e i testi di Lucio, sulle emozioni delle sue canzoni più amate. Il poeta Dalla ci ha lasciato un'eredità di parole che ci parlano di noi e che vogliamo interpretare e mettere in luce”. Ad organizzare l’Associazione Passaggio a Oriente che, dopo l’arte di strada, propone la musica d’autore, con il patrocinio del Comune.