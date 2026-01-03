Cossato, prosegue nel 2026 la rassegna “E adesso parliamo di cinema”

 / CULTURA E SPETTACOLI

CULTURA E SPETTACOLI | 03 gennaio 2026, 07:00

Prosegue a Cossato la rassegna “E adesso parliamo di cinema”, IX edizione 2025-2026, con una serie di appuntamenti dedicati all’analisi cinematografica. Gli incontri sono a cura di Riccardo Poma e si svolgeranno presso la Sala Eventi di Villa Ranzoni, in via Ranzoni 28, con ingresso libero e gratuito.

Di seguito il calendario degli appuntamenti ancora in programma nel 2026:

- Giovedì 15 gennaio, alle ore 18.30, è in programma l’incontro “Da Metropolis agli attori che ‘non esistono’: l’intelligenza artificiale nel cinema”, dedicato al tema dell’intelligenza artificiale nel mondo del cinema.

- Giovedì 22 gennaio, alle ore 18.30, si terrà “Disabilità e diversità nel cinema per bambini”, appuntamento dedicato al cinema per l’infanzia e al racconto della diversità.

- Giovedì 29 gennaio, alle ore 21.00, in occasione della Giornata della Memoria, è previsto l’incontro “Si può ridere del male? Il caso Jojo Rabbit”, con riferimento al film di Taika Waititi.

Il programma prosegue giovedì 5 febbraio, alle ore 18.30, con “Narrative e modelli del duello cinematografico”, incontro dedicato al tema del duello nel cinema, dal western classico alle riletture di Sergio Leone e Clint Eastwood.

- Giovedì 12 febbraio, alle ore 21.00, è in calendario “Cinema e sogno: l’opera di David Lynch”, appuntamento dedicato al regista e alla sua produzione cinematografica.

- Giovedì 19 febbraio, alle ore 18.30, si terrà “Cinema come racconto d’epoca: Il sorpasso di Dino Risi”.

- Giovedì 26 febbraio, alle ore 21.00, l’incontro “Origini ed evoluzione del biopic musicale”, dedicato al genere del film biografico musicale.

La rassegna si concluderà giovedì 5 marzo, alle ore 18.30, con “Anime, manga e co.: il Giappone dalla carta al cinema”, appuntamento dedicato al rapporto tra fumetto e cinema giapponese.

G. Ch.

