Riascoltati per voi: Twenty One Pilots - Blurryface (2015)

Benvenuti al trentacinquesimo appuntamento con "Riascoltati per voi”. Oggi, insieme a voi mi vorrei spostare nel 2015, con un disco che ha fatto conoscere al grande pubblico una band capace di mischiare generi diversi fra loro. Un disco che ti fa ballare e pensare allo stesso tempo, e forse è proprio questa la sua forza. Gentili lettori, vi sto parlando di “Blurryface” dei Twenty One Pilots.

I Twenty One Pilots sono un gruppo formato da due musicisti americani: Tyler Joseph e Josh Dun. Nonostante siano solo in due, riescono a creare un suono enorme e pieno di energia. La loro forza è mescolare stili molto diversi fra loro: come il rap, il pop, il rock, il reggae e l’elettronica. È un cocktail musicale che non sai mai dove ti porterà.

Ogni pezzo di “Blurryface” ha un suono diverso, come se fossero tanti piccoli mondi dentro un unico pianeta. Il disco ha ben quattordici tracce, ma alcune sono diventate famosissime: “Stressed Out”, canzone che ha fatto esplodere la loro carriera. Oppure “Ride”, il classico brano allegro e solare; per passare a “Tear in My Heart”, una dichiarazione d’amore di Tyler per sua moglie, forse la canzone più leggera e positiva di tutto il disco. Fino ad arrivare a “Fairly Local” e a “Lane Boy”, brani che si spingono al rap ed elettronica, mostrando il lato più sperimentale della band.

“Blurryface” ha conquistato milioni di ragazzi perché riesce a unire testi sinceri e diretti con musiche che ti entrano subito in testa e non ti mollano più. Ovvio, non è di certo perfetto, ma è sincero, energico e pieno di idee. È un album che ti accompagna nei momenti in cui ti senti perso, ricordandoti che non sei l’unico ad avere paure e dubbi. Ed è bello sapere che la musica può diventare una compagnia così forte. Buon ascolto!

I miei brani preferiti sono: "Stressed Out", "Ride", "Tear in My Heart", "Lane Boy”, "Message Man” e “Goner”.

Voto: 8,5

Tracce:

1) Heavydirtysoul – 3:54

2) Stressed Out – 3:22

3) Ride – 3:34

4) Fairly Local – 3:27

5) Tear in My Heart – 3:08

6) Lane Boy – 4:13

7) The Judge – 4:57

8) Doubt – 3:11

9) Polarize – 3:46

10) We Don't Believe What's on TV – 2:57

11) Message Man – 4:00

12) Hometown – 3:54

13) Not Today – 3:58

14) Goner – 3:56

Durata: 52 minuti.

Formazione:

- Tyler Joseph – voce, programmazione, pianoforte, tastiera, organo, cori, ukulele, organo Hammond, sintetizzatore, basso synth), chitarra

- Josh Dun – batteria, percussioni, voce secondaria, cori, batteria elettronica

Mi piacerebbe davvero conoscere le vostre impressioni! Condividete con me i vostri pensieri non solo su "Blurryface”, ma anche sui Twenty One Pilots e sull'impatto che la loro musica ha avuto sulle vostre vite. Ogni opinione è un pezzo in più di questa grande storia musicale che ci unisce.

Alla prossima tappa del nostro viaggio musicale!



