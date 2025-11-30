Smashing Pumpkins: il capolavoro ‘Mellon Collie’ che continua a emozionare dopo 30 anni

Gentili lettori di NewsBiella.it, ben ritrovati! Dopo il viaggio oscuro e gotico con i Sisters of Mercy, oggi vi porto in un mondo completamente diverso, ma altrettanto intenso: quello degli Smashing Pumpkins e del loro monumentale album, “Mellon Collie and the Infinite Sadness”. In questo quarantatreesimo appuntamento, ascolteremo insieme un doppio disco che, fin dal titolo, promette un viaggio tra malinconia e grandezza, tra rabbia e dolcezza, tra sogno e disillusione. Un gruppo al massimo della propria forza creativa. Ognuno con un ruolo preciso, anche se Billy Corgan, perfezionista com’era, suonava spesso quasi tutto lui in studio.

Ci sono dischi che non si limitano a suonare: ti portano in un viaggio dentro le emozioni, i pensieri, la vita. “Mellon Collie and the Infinite Sadness” degli Smashing Pumpkins è uno di questi. Un doppio album uscito nel 1995, quando avevo poco più di diciassette anni, era un tempo in cui le emozioni correvano forti e la musica era il modo più sincero per capirsi.

Billy Corgan, il leader della band, definì questo album “il riflesso del giorno e della notte”. E in effetti le due parti del disco intitolate rispettivamente “Dawn to Dusk” e “Twilight to Starlight”, sembrano rappresentare la luce e l’ombra. All’interno di questo disco si può ascoltare un mix di emozione che variano tra la rabbia e la dolcezza, il rumore ed il silenzio, passando per la malinconia e la speranza. È un lavoro ambizioso e pieno di contrasti. Stesso discorso vale per la parte musicale e gli arrangiamenti: è una lezione di varietà sonora. Si passa dal pianoforte malinconico della title track, “Mellon Collie and the Infinite Sadness”, allo spaventoso muro di chitarre di “Bullet with Butterfly Wings”. Ma non solo, ci sono brani come “Tonight, Tonight” che costruiti su veri arrangiamenti orchestrali, con archi e timpani che rendono il pezzo epico e a dir poco commovente. Oppure “In Porcelina of the Vast Oceans” e “Thru the Eyes of Ruby”, i passaggi strumentali ti fanno quasi galleggiare: momenti lenti, poi improvvise esplosioni di suono che ti travolgono.

“Mellon Collie and the Infinite Sadness” va ascoltato con calma, in una sera tranquilla in quanto è un disco che non si “consuma” subito, ma cresce dentro. Soprattutto perché vi consiglio di non saltare nessun brano, anche quelli meno noti, perché ogni pezzo racconta un frammento di una storia più grande. Per esempio, “1979” con il suo ritmo malinconico e dolce è perfetta per chi ha voglia di ricordare la propria giovinezza senza nostalgia, ma con un sorriso.

Prima di lasciarvi all’ascolto, ci tengo a sottolineare quanto questo disco sia un vero e proprio capolavoro, una sorta di lettera d’amore agli anni ’90. Ogni volta che lo ascolto, mi regala nuove sfumature, come se quelle canzoni non smettessero mai di crescere. Mi auguro faccia lo stesso effetto anche a voi. Ringrazio il mio amico Davide, per avermi parlato degli Smashing Pumpkins e fatto ascoltare per la prima volta questo disco nel lontano 1995. Buon ascolto!

I miei brani preferiti sono: "Tonight, Tonight"; "Zero"; "Here Is No Why"; "Bullet with Butterfly Wings"; "To Forgive"; "Galapogos"; "Thirty-Three"; "1979"; "Lily (My One and Only)"; "By Starlight" e "Farewell and Goodnight"

Voto: 10

Tracce:

CD 1 - “Dawn to Dusk”:

1) Mellon Collie and the Infinite Sadness (instrumental) – 2:51

2) Tonight, Tonight – 4:13

3) Jellybelly – 3:00

4) Zero – 2:39

5) Here Is No Why – 3:44

6) Bullet with Butterfly Wings – 4:16

7) To Forgive – 4:15

8) Fuck You (An Ode to No One) – 4:49

9) Love – 4:21

10) Cupid de Locke – 2:49

11) Galapogos – 4:45

12) Muzzle – 3:43

13) Porcelina of the Vast Oceans – 9:20

14) Take Me Down – 2:50 (J. Iha)

CD 2 - “Twilight to Starlight”:

1) Where Boys Fear to Tread – 4:21

2) Bodies – 4:11

3) Thirty-Three – 4:09

4) In the Arms of Sleep – 4:11

5) 1979 – 4:24

6) Tales of a Scorched Earth – 3:45

7) Thru the Eyes of Ruby – 7:37

8) Stumbleine – 2:53

9) X.Y.U. – 7:06

10) We Only Come Out at Night – 4:04

11) Beautiful – 4:17

12) Lily (My One and Only) – 3:30

13) By Starlight – 4:47

14) Farewell and Goodnight – 4:21

Durata: 122 minuti.

Formazione:

- Billy Corgan - voce, chitarre, piano, mellotron, arrangiamenti

- James Iha - chitarra, voce

- D’arcy Wretzky - basso, voce

- Jimmy Chamberlin - batteria, voce

Mi piacerebbe davvero conoscere le vostre impressioni! Condividete con me i vostri pensieri non solo su "Mellon Collie and the Infinite Sadness”, ma anche sui The Smashing Pumpkins e sull'impatto che la loro musica ha avuto sulle vostre vite. Ogni opinione è un pezzo in più di questa grande storia musicale che ci unisce.

Alla prossima tappa del nostro viaggio musicale!



