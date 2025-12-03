A Chiavazza si celebra l’Immacolata: festa patronale, concerto e mercatino all’O.A.S.I.

La comunità di Chiavazza si prepara a vivere i tradizionali appuntamenti dedicati alla Festa dell’Immacolata, promossi dalla Parrocchia e dall’O.A.S.I. – Opera Assistenza SS. Immacolata. Un programma ricco di momenti religiosi, incontri, musica e iniziative aperte a residenti, familiari, amici e a tutta la popolazione.

Si parte il 6 dicembre, alle ore 20.45, con il concerto del coro “Noi Cantando”, in programma al Teatro Parrocchiale e organizzato dall’Associazione Amici dell’OASI. L'ingresso è a offerta libera e il ricavato

La giornata clou sarà lunedì 8 dicembre, con la Festa Patronale dell’O.A.S.I. Il pomeriggio si aprirà alle 15.15 con l’accoglienza dei partecipanti e una serie di relazioni sull’attività svolta, sugli obiettivi futuri e sulla situazione economica della struttura. Alle 16.00 è prevista la Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Roberto Farinella, Vescovo di Biella. Seguirà, alle 17.00, un momento di intrattenimento e rinfresco in compagnia dei residenti, dei loro familiari e degli amici dell’OASI.

Spazio anche allo spirito delle feste con il Mercatino natalizio, in programma il 7 e 8 dicembre: un’esposizione di prodotti utili e speciali, ideali per i regali di Natale. Un’iniziativa pensata per condividere l’atmosfera delle festività e sostenere la realtà dell’O.A.S.I.

La comunità è invitata a partecipare numerosa, per respirare insieme l’atmosfera natalizia e vivere un momento di incontro e condivisione.