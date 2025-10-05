 / Motori

Motori | 05 ottobre 2025, 11:30

Moto e solidarietà, a Biella quasi 100 persone in pista per il Memorial Toto & Maurino FOTO e VIDEO

moto biella

Moto e solidarietà, a Biella quasi 100 persone in pista per il Memorial Toto & Maurino (servizio di Giuliana Mosca per newsbiella.it)

Quasi 100 persone, a bordo delle loro moto, si sono date appuntamento questa mattina, 5 ottobre, nel centro di Biella per prendere parte al Memorial Toto & Maurino. Un evento, realizzato dai Biella Motor Bikers, che unisce in un unico e saldo legame la passione dei motori con la solidarietà.

La carovana a due ruote è partita da piazza Martiri per poi fare tappa prima a Piatto poi nel paese di Cerrione per il pranzo finale in compagnia. Il ricavato dell'intera manifestazione sarà interamente devoluto in beneficenza.

g. c.

Le prime dal territorio

Biella

moto biella

Moto e solidarietà, a Biella quasi 100 persone in pista per il Memorial Toto & Maurino FOTO e VIDEO

Quasi 100 persone, a bordo delle loro moto, si sono date appuntamento questa mattina, 5 ottobre,...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore