Moto e solidarietà, a Biella quasi 100 persone in pista per il Memorial Toto & Maurino FOTO e VIDEO

Quasi 100 persone, a bordo delle loro moto, si sono date appuntamento questa mattina, 5 ottobre, nel centro di Biella per prendere parte al Memorial Toto & Maurino. Un evento, realizzato dai Biella Motor Bikers, che unisce in un unico e saldo legame la passione dei motori con la solidarietà.
La carovana a due ruote è partita da piazza Martiri per poi fare tappa prima a Piatto poi nel paese di Cerrione per il pranzo finale in compagnia. Il ricavato dell'intera manifestazione sarà interamente devoluto in beneficenza.