Sagliano Micca, l'annuncio del Comune: “L'acqua è ora potabile”

“Si informa la popolazione che, a seguito delle analisi effettuate dagli enti competenti, l’acqua erogata dall’acquedotto è potabile e può essere utilizzata senza alcuna limitazione per uso alimentare e domestico. Grazie per la collaborazione e la pazienza mostrata durante le verifiche”. A darne notizia l'amministrazione comunale di Sagliano Micca sui propri canali social.