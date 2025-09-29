Sagliano Micca, l'annuncio del Comune: “L'acqua è ora potabile”

“Si informa la popolazione che, a seguito delle analisi effettuate dagli enti competenti, l’acqua erogata dall’acquedotto è potabile e può essere utilizzata senza alcuna limitazione per uso alimentare e domestico. Grazie per la collaborazione e la pazienza mostrata durante le verifiche”. A darne notizia l'amministrazione comunale di Sagliano Micca sui propri canali social.
lunedì 29 settembre
domenica 28 settembre
sabato 27 settembre
venerdì 26 settembre
giovedì 25 settembre
mercoledì 24 settembre
martedì 23 settembre
