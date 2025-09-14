Sagliano Micca, il Comune informa: “Lunedì l'ASL effettuerà analisi sull'acqua”

Nuova comunicazione alla cittadinanza da parte dell'amministrazione di Sagliano Micca sul consumo dell'acqua.

Ecco quanto si legge sulle pagine social del Comune: “Si informa la popolazione che lunedì l’ASL effettuerà le analisi sull’acqua distribuita dall’acquedotto del C.A.P. – Consorzio Acqua Potabile Sagliano Micca. In attesa dell’esito delle verifiche, come già comunicato, si precisa che l’acqua non è idonea al consumo umano diretto. L’amministrazione comunale provvederà a comunicare tempestivamente i risultati delle analisi e la revoca del presente avviso non appena saranno ripristinate le condizioni di potabilità”.